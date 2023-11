Un’altra panchina rossa a Borgo Tossignano

Borgo Tossignano fa le cose in grande per dire no alla violenza sulle donne. Così sabato 25 novembre, a partire dalle 15, è pronto un trittico di iniziative davvero significative. Partenza dal Parco di San Mamante di Tossignano per l’inaugurazione della panchina rossa ‘C’è ancora domani’. Si tratta della quinta seduta dall’alta valenza simbolica, le altre sono posizionate nel Parco del Lungo Fiume e al Parco del Donatore, installata nel paese della vallata del Santerno. Un segno permanente di memoria e speranza, realizzata con la collaborazione della Pro Loco di Tossignano e dell’associazione PerLeDonne, che prende il nome dal recente film diretto e interpretato da Paola Cortellesi.

Il modo migliore per riflettere sulla società in cui viviamo e sulle tante battaglie da promuovere per ottenere la giusta parità di genere.

Alle 16.30, in Piazza Unità d’Italia, ecco ‘Nel cuore il tuo nome’ per scrivere i nomi di tutte le donne che hanno perso la vita inseguendo un amore sbagliato all’interno di un enorme cartellone a forma di cuore.

Infine, un’ora dopo nella sala consiliare del municipio, spazio a ‘Alla ricerca della parità di genere’ per un momento di confronto sul delicato tema.