Un’area verde dedicata ad Amini

La giunta ha approvato all’unanimità l’intitolazione dell’area verde boscata lungo il fiume Santerno, in adiacenza a via Graziadei, a Masha Amini, la giovane iraniana divenuta simbolo della lotta per i diritti delle donne. Amini è morta in circostanze sospette nel 2022, dopo essere stata arrestata per aver indossato l’hijab in modo considerato troppo allentato. L’iniziativa nasce da una mozione presentata a settembre 2023 da Renato Dalpozzo (lista civica Cappello), approvata con emendamenti dal Consiglio comunale.