Un’area verde per due quartieri: il confronto

Il Comune, in collaborazione con Aess (Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile), promuove il percorso partecipativo dal titolo ‘Il verde che unisce: idee in movimento – Progettiamo insieme un parco per due quartieri’. Obiettivo dell’iniziativa, che si svolge nell’ambito del progetto europeo ‘At last’, è appunto quello di immaginare assieme ai cittadini il futuro dell’area verde (legata alle opere di urbanizzazione del piano particolareggiato N8) tra il parcheggio di via Ortignola, via 1° Maggio e la ferrovia. "Il percorso partecipativo, che si affianca allo sviluppo del piano particolareggiato, è l’occasione per dare forma a bisogni e desideri delle persone – spiegano dal Comune – che saranno raccolti e condivisi con i progettisti e le aziende coinvolte nel piano che hanno accolto con grande interesse e apertura questa proposta".

Previsti due momenti di incontro aperti alla cittadinanza. Il primo è in programma il 3 giugno, dalle 17.30 alle 19.30, e sarà itinerante. L’attività consisterà in un trekking urbano nell’area N8, attualmente chiusa al pubblico, sotto la guida dei tecnici, per stimolare un’osservazione condivisa del luogo. I partecipanti saranno accompagnati da schede-osservazione con domande guida su accessibilità, arredo urbano, verde, ombreggiamento e comfort, invitati a riflettere su potenzialità e criticità dello spazio. L’incontro continuerà al centro sociale Giovannini (via Scarabelli, 4), dove i cittadini saranno invitati a lavorare in gruppo su mappe e strumenti visuali, individuando percorsi di accesso, luoghi di aggregazione, e tracciando una prima mappatura dei desideri e delle esigenze del quartiere. Info sul sito del Comune.