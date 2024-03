Un’auto attrezzata per il trasporto disabili donata ai volontari

Una nuova auto attrezzata per l’Associazione volontari di Castel Guelfo. Un mezzo moderno, sicuro e sempre più funzionale, ideale per le carrozzine grazie al pianale ribassato e allo scivolo d’entrata, a disposizione di quella realtà impegnata ogni giorno a supportare le persone in difficoltà. La cerimonia di presentazione alla cittadinanza del veicolo è in agenda per il prossimo 7 aprile, a partire dalle ore 11, in Piazza XX Settembre in compagnia dei vertici del sodalizio e del sindaco Claudio Franceschi. Dopo la benedizione dell’auto, momento pubblico di ringraziamento degli sponsor, dei soci e dei cittadini che hanno reso possibile l’acquisto. A seguire, l’attesa dimostrazione del nuovo sistema di trasporto che garantisce indici più alti in termini di sicurezza e comfort dei passeggeri oltre a facilitare il compito dei volontari. Attorno all’ora di pranzo buffet e brindisi offerto a tutte le persone intervenute.