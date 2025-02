Unicef e il ’Regalo sospeso’. Oltre 40 valigette gioco a Pediatria e Neuropsichiatria

Oltre 40 valigette di giocattoli didattici per la Neuropsichiatria e dalla Pediatria dell’Ausl grazie alla generosa adesione al progetto Unicef ‘Regalo sospeso’ degli studenti dell’istituto comprensivo 5 di Imola e dell’istituto scolastico della Vallata del Santerno di Borgo Tossignano. A portare a termine la consegna, mercoledì, scorso una piccola delegazione dei due istituti scolastici, composta dalla dirigente Adele D’Angelo, recentemente eletta alla presidenza provinciale di Unicef Bologna, da due colleghe e da una rappresentante dei genitori. "Nel periodo natalizio ho lanciato ai consigli di istituto l’idea di aderire al progetto – racconta D’Angelo –. In una sola settimana abbiamo raccolto una somma che ci ha permesso di ricevere oltre 170 kit, che stiamo distribuendo all’Azienda sanitaria di Imola, all’Aosp di Bologna e a numerose altre case famiglia. Una risposta molto positiva che dimostra la generosità delle famiglie e dei ragazzi. E che crediamo essere un bel messaggio per i nostri studenti".

A ricevere i doni, che saranno poi distribuiti ai pazienti dei servizi e utilizzati per le attività ludiche ed educative interne, sono stati Paolo Bottau e Andrea Menni, rispettivamente direttore e coordinatore infermieristico di Pediatria e Nido e Mascia Martignani, coordinatrice di Neuropsichiatria, che si sono uniti ai ringraziamenti verso le scuole, le famiglie e gli studenti. "Sono gesti molto importanti non solo per il conforto che portano ai nostri pazienti – hanno spiegato gli operatori sanitari – ma anche perché contribuiscono a fare crescere il senso di comunità e di solidarietà dei più giovani verso i coetanei che stanno attraversando un momento di malattia o di difficoltà".