Un’idrovora donata a Conselice

A distanza di sei giorni dalla costituzione del ‘Comitato Imolese per gli alluvionati della Romagna’, ecco il primo fattivo contributo a favore della città di Conselice, ancora stretta nella morsa dell’acqua: un’idrovora Honda WT 40 con capacità di smaltimento di 1.600 litriminuto.

"Il comitato nasce dall’iniziativa di alcuni professionisti imolesi per sostenere ed aiutare i soggetti più colpiti dall’alluvione andando ad incidere sui fattori di maggiore criticità senza trascurare le necessarie sinergie con le forze nazionali già operative (in particolare Croce rossa italiana) – fanno sapere dal gruppo presieduto dall’avvocato Michele Taroni –. Il comitato è aperto alle richieste dei Comuni per interventi a largo spettro: in fase di ideazione vi è la copertura, nei limiti delle risorse a disposizione, dei costi di recupero delle autovetture danneggiate prossime alla demolizione, nonché il contributo a servizi di trasporto attraverso l’utilizzo di ditte specializzate". A Conselice (la romana Caput silicis un tempo terminale della via Selice) ci sono ancora ampie zone abitate (e ora evacuate) con un metro d’acqua.