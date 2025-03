Un’intesa per il polo dell’Osservanza. Così gli enti supportano l’innovazione

Via libera della Giunta allo schema di protocollo d’intesa tra Città metropolitana, Con.Ami, Circondario e Comune per lo "sviluppo delle azioni a supporto dell’innovazione del sistema imprenditoriale del territorio imolese" nell’ambito del "progetto strategico Bis - Bologna Innovation Square".

Toccherà ora al sindaco Marco Panieri procedere alla sottoscrizione dell’accordo che, partendo dal piano messo a punto dal capoluogo emiliano (coinvolti quasi 50 soggetti tra imprese, centri di ricerca, centri e spazi per l’innovazione e associazioni di rappresentanza), prevede la costruzione di "azioni immateriali a supporto dell’innovazione del territorio imolese connesse al polo Osservanza". In particolare, si punta alla "progettazione e attuazione" di iniziative specifiche, in chiave locale, "in coerenza con il format Bis - Bologna Innovation Square". E ancora all’accesso alle "relazioni e connessioni con attori dell’innovazione, imprese, istituzioni, già strutturate a livello metropolitano, regionale e nazionale".

Infine, obiettivo dell’accordo tra gli enti locali di cui sopra è quello di arrivare a una "condivisione delle esperienze e modalità attuative già sperimentate per la realizzazione dei servizi e delle attività". Il tutto attraverso una "comunicazione riconoscibile, coerente e unitaria delle attività, a partire dall’utilizzo dell’immagine coordinata relativa", nonché di una "integrazione delle iniziative nella piattaforma metropolitana".