Unità spinali, Montecatone in pista: "Necessario tutelare i posti letto"

Un appello per tutelare le unità spinali e una grande passeggiata collettiva in Autodromo. Anche Montecatone aderisce alla Giornata nazionale della persona con lesione midollare, che si celebra il 4 aprile la con un programma di iniziative diffuse su tutto il territorio nazionale. L’edizione di quest’anno, frutto della collaborazione tra associazioni di persone con lesione midollare, società scientifiche e unità spinali, si concentra sul tema ‘Corriamo insieme per salvare le unità spinali’.

Laura Simoncini, direttore dell’unità spinale di Montecatone, spiega che l’obiettivo è sottolineare l’importanza di preservare questi centri specializzati, sempre più a rischio.

"Negli ultimi anni abbiamo assistito, in diverse regioni, alla riduzione di posti letto dedicati alle unità spinali – avverte Simoncini –. E ciò aumenta il pericolo che i pazienti vengano inviati in strutture prive delle competenze necessarie o restino in attesa di un ricovero appropriato per mesi".

La giornata del 4 aprile prevede due momenti principali: alle 11.30, l’istituto di Montecatone si collegherà con le altre unità spinali e con Palazzo Chigi, dove Vincenzo Falabella, presidente della Federazione delle associazioni di persone con lesione midollare, consegnerà ufficialmente le richieste legate al tema nazionale. Per Montecatone interverranno la già citata Simoncini e Filippo Preziosi, presidente del comitato consultivo misto dell’istituto imolese.

Nel pomeriggio, dalle 14 alle 16, appuntamento all’Autodromo per un evento dal titolo ‘Scendi in pista con Montecatone’. Si tratta di un’occasione di incontro senza intenti agonistici, aperta a tutti, a piedi, in carrozzina o in handbike. Sono previste anche attività collaterali come tennis tavolo e pet therapy. La partecipazione richiede iscrizione obbligatoria entro il 2 aprile all’Urp di Montecatone (telefono 0542 632842, email urp@montecatone.com). L’evento è organizzato con il sostegno di Faip (Federazione delle associazioni italiane di persone con lesioni al midollo spinale), Sims (Società italiana midollo spinale), Servizio sanitario regionale Emilia-Romagna, Fondazione Serena-Olivi Ets e Comitato italiano paralimpico.

In Italia si registrano circa 2.500 nuovi casi di lesioni al midollo spinale ogni anno, principalmente causate da traumi come incidenti stradali e cadute, ma anche da patologie non traumatiche. Le Unità Spinali sono strutture complesse che garantiscono un approccio multidisciplinare con team di specialisti che include medici, fisioterapisti, psicologi e infermieri specializzati. Offrono riabilitazione precoce e intensiva, gestione delle complicanze, rieducazione all’autonomia e supporto psicologico e sociale. Sono anche centri di ricerca impegnati nello sviluppo di tecnologie innovative come esoscheletri e stimolazione spinale. I benefici di queste strutture includono miglioramento della sopravvivenza e della qualità della vita, riduzione delle complicanze a lungo termine, recupero funzionale ottimizzato e supporto all’inclusione sociale e lavorativa.

red. cro.