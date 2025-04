Uniti nel ricordo di Senna. Statua ripulita dai volontari: "Una passione senza tempo"

Imola, 30 aprile 2025 – Lo aveva promesso. E, in vista delle celebrazioni per il 1° maggio, ha compiuto il lavoro. Alessandro Rasponi, accompagnato dal suo amico Mauro Baldini, ha ripulito nei giorni scorsi il monumento dedicato ad Ayrton Senna, all’interno del parco delle Acque minerali. Non un gesto estemporaneo, quello dell’artista modenese grande fan del pilota brasiliano morto poco distante da quella statua ormai 31 anni fa; ma frutto di un accordo di collaborazione siglato a inizio anno con il Comune. Un’intesa per la cura (volontaria e gratuita) della statua collocata in un’area finita troppo spesso, negli ultimi tempi, nel mirino di vandali e maleducati.

In quelli che erano i giorni dell’addio a Sergio Lancieri, che per tante volte in passato si era fatto carico di tenere in ordine il monumento realizzato nel 1997 dallo scultore Stefano Pierotti, quello vissuto a febbraio di quest’anno era stato un indiretto passaggio di testimone animato dall’affetto per uno dei nomi più importanti della storia della Formula 1, il cui ricordo resterà per sempre legato a Imola e al suo Autodromo.

"La passione che ci unisce tutti è senza limiti e senza tempo", commenta oggi Rasponi, che a inizio anno al Carlino aveva raccontato così l’idea di prendersi cura del monumento: "È stata la passione per Senna a spingermi a fare questa scelta. Sono stato un suo super tifoso, pur non avendolo mai conosciuto. Da oltre 20 anni dedico la mia attività al mondo dei motori, e in particolare ad Ayrton. Assieme a Mauro Baldini e Pietro Ferrari vogliamo migliorare o comunque tenere pulita questa area. Abbiamo il dovere morale di renderla più bella".

Lo scorso 21 marzo, nel giorno in cui il campione brasiliano avrebbe compiuto 65 anni, Rasponi e i suoi amici hanno promosso ‘HappybirthdAyrton’ al museo Checco Costa. La serata in Autodromo aveva una finalità benefica: i proventi raccolti sono stati infatti devoluti alla Fondazione Ayrton Senna di San Paolo, che opera in favore dei giovani brasiliani.

Ospite d’eccezione di quella serata, Bruno Senna, nipote di Ayrton, figlio della sorella Viviane. Ex pilota di Formula 1, oggi impegnato in attività legate al motorsport e alla sostenibilità, Bruno era stato in Autodromo anche il 1° maggio 2024 per onorare la memoria di suo zio nel 30esimo anniversario della morte, a seguito di un incidente avvenuto appunto nelle fasi iniziali del Gp di San Marino del 1994.

"Imola non è solo un posto in cui Ayrton ha avuto tanti successi: a lui piaceva molto questo circuito", ha raccontato il nipote di Senna.

Un legame che il tempo non ha scalfito, quello tra questa città e il campione brasiliano. E che anzi il passare inesorabile degli anni ha amplificato nella memoria collettiva. A quasi 10mila chilometri da casa sua, Ayrton è celebrato dall’opera di Pierotti, tornato a Imola lo scorso anno per creare un ideale collegamento tra quella statua e il resto della città attraverso l’installazione di un nuovo pannello murario su una palazzina Acer nel quartiere Marconi.

Ma dal 2019 gli occhi di Ayrton incorniciati dal suo inconfondibile casco sono ben rappresentati anche dal murales disegnato dall’artista brasiliano Kobra sulla facciata principale del museo Checco Costa. E la piazza all’ingresso del circuito, così come una delle sale dell’impianto, sono da qualche anno intitolate all’indimenticato pilota.

Quella di Senna ai Gp di San Marino è poi una storia iniziata dieci anni prima del suo tragico epilogo. Maggio 1984: Senna per la prima e unica volta nella sua carriera manca la qualificazione a una gara. Nel 1985, Ayrton ottiene il tempo migliore in qualifica: sarà questa la prima di otto pole position in riva al Santerno suggellate da tre vittorie: 1988, 1989 e 1991. Alle 14.17 del 1° maggio 1994, con Ayrton partito di nuovo davanti a tutti, la tragica fine di una storia e l’inizio della leggenda.