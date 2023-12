Universitari da coinvolgere. Ecco la sfida

di Patrick Colgan

Il problema è noto. E del resto Imola non ha l’atmosfera di una città universitaria, è evidente (e mille studenti non sono pochi, ma nemmeno tanti in rapporto alla dimensione di Imola). In parte è dovuto all’assenza delle associazioni studentesche e in parte alla struttura della sede imolese (e qualcosa potrebbe cambiare con il concretizzarsi dei progetti che riguardano l’Osservanza, a partire dallo studentato). Ma questi studenti rappresentano già ora un patrimonio di talenti, energie e prospettive che la città potrebbe e dovrebbe coinvolgere maggiormente. Possono fare forse di più sia l’università che il Comune, attraverso incontri, attività, comunicazione, ma anche l’associazionismo e i privati. Se questi ragazzi non conoscevano le principali associazioni e i principali centri giovanili imolesi dipende magari anche dal fatto che non si sono informati, ma forse anche dal fatto che nessuno li ha cercati. Far sentire questi studenti parte della città e non solo di passaggio garantirà che il legame possa in qualche modo mantenersi nel tempo – qualcuno potrebbe addirittura restare – e Imola non potrebbe che trarne giovamento.