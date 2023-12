’Uno per tutti, tutti per uno’. La mostra dei ragazzi in municipio

Passeggiando in questi giorni nell’accogliente centro storico di Castel San Pietro Terme vestito a festa, da non perdere, fra le tante proposte di intrattenimento per tutta la famiglia, una visita in Municipio per ammirare la bellissima mostra “Uno per tutti, tutti per uno (diversi, uguali, simili ma tutti speciali)”, con tutte le opere realizzate dai bambini per la 19esima edizione del concorso dedicato alla memoria dell’insegnante Donatella Zappi, promosso dalla Direzione didattica statale di Castel San Pietro Terme. Le originali creazioni degli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie si possono ammirare lungo la scala centrale e al primo piano del palazzo comunale che si affaccia sulla piazza XX Settembre, cuore della città, abbellita con aiuole di prato verde, presepe, albero e suggestive installazioni luminose. La mostra, inaugurata in occasione della festa di accensione delle luci natalizie, si può visitare fino all’Epifania, negli orari di apertura del Comune. Alla premiazione del concorso, tenuta a fine novembre, tanti sono stati i premi assegnati alle opere, tutte molto belle e originali. Per la categoria delle scuole dell’infanzia il primo premio era andato alle sezioni B, G, L della scuola Ercolani; per il primo ciclo della primaria aveva vinto la classe 2ªA della scuola Don Milani e per il secondo ciclo della primaria la classe 5ªB della scuola Sassatelli. Il concorso è stato realizzato, come sempre grazie al contributo della famiglia Zappi, del Comune e degli sponsor: libreria Atlantide, cartolibrerie Al Punto e Buffetti, Carrozzeria Augusta, Laura Martini decorazione e restauro, e Sos Graphics che ogni anno realizza un calendario con gli elaborati delle classi e sezioni.