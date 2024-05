Uno show per Palestina e Ucraina. L’incasso verrà devoluto ai bambini

Applausi e grande emozione l’altra sera al teatro comunale Ebe Stignani per il concerto ‘Dai bambini per i bambini’ organizzato dall’istituto comprensivo 2 in collaborazione con Emilia-Romagna Festival e Unicef. L’incasso della serata è stato infatti interamente devoluto all’assistenza dei bambini che patiscono terribili condizioni di vita in Ucraina e a Gaza.

Sul palcoscenico si è esibita l’orchestra Innocenzo Ensemble delle classi terze della scuola media Innocenzo da Imola. Voce solista l’attore Stefano Fresi. A dirigere i ragazzi si sono alternati i professori Massimo Ghetti, Annalisa Mannarini, Letizia Ragazzini, Stefano Stalteri e Marco Trebbi. Proposta una carrellata di grandi successi, dalle celeberrime canzoni italiane del Novecento fino ad alcune delle più note canzoni tratte da film animati.

Ad aprire la serata, dopo i saluti istituzionali, una delegazione di undici bambini delle quinte delle scuole elementari Carducci, Casadio e Marconi, che hanno lanciato a gran voce un messaggio di pace e di solidarietà nei confronti dei loro coetanei che vivono nei territori martoriati dalle guerre in Ucraina e a Gaza.

"Un bellissimo titolo quello scelto per questo concerto di beneficenza", ha commentato il vicesindaco e assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari, sottolineando come si trattasse di un progetto unico nel suo genere e sempre molto apprezzato dalle famiglie.

La dirigente scolastica Maria Di Guardo, dal canto suo, ha sottolineato come il concerto abbia dimostrato come "la musica sia il trait d’union tra le diverse generazioni, ma anche mezzo per sensibilizzare al tema della pace sin dalla più tenera età promuovendo integrazione". Un momento che i giovani non dimenticheranno facilmente.