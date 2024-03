Uno spettacolo a teatro per celebrare le donne

Una rappresentazione musicale per celebrare tutte le donne. Domenica 17 marzo, alle ore 17 presso la sala teatro polivalente di Borgo Tossignano, andrà in scena lo spettacolo ‘La metà di nessuno – Storie di Donne che hanno concepito nuove possibilità’. Un’iniziativa a cura dell’Associazione Musicale in collaborazione con l’Associazione PerLeDonne, il municipio e le due Pro Loco del paese. Lo spettacolo, che vedrà per la prima volta sul palco tutti insieme tanti artisti della zona con il coordinamento di Morena Vasile.