Uno Stignani pieno di giovani per ‘Re Lear’

Uno Stignani pieno di giovani. La compagnia ‘Il teatro Elfo Puccini’ ha portato in scena ieri mattina una recita straordinaria del ‘Re Lear di Shakespeare’, in cartellone questa settimana nei consueti orari nell’ambito della stagione di prosa del Comunale, per gli studenti delle scuole superiori della città.

Lo spettacolo di ieri è stato introdotto dall’assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili, Giacomo Gambi, e dal direttore del teatro comunale Ebe Stignani, Luca Rebeggiani. Calorosa e nutrita la partecipazione con 360 studenti arrivati da istituto tecnico industriale e liceo scientifico scienze applicate Alberghetti, istituto Paolini Cassiano, liceo scientifico Valeriani, liceo linguistico ed economico sociale Alessandro da Imola.

Per i giovani con meno di 20 anni, il biglietto a teatro per le normali recite costa soltanto 11 euro in tutti i settori.