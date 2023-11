"Massimo Bonelli a Imola è un’occasione per tutti – spiega Luisa Rago, promotrice e organizzatrice dell’incontro con l’associazione Ippogrifo’ – di ascoltare dal vivo un protagonista italiano della musica mondiale. Imola è una città particolarmente vocata musicalmente per tutti gli eventi che in città da anni si realizzano e per le scuole di musica. Credo che una testimonianza come la sua possa apportare un valore aggiunto". L’organizzazione ringrazia la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, la Wienerberger e la Libreria Il Mosaico.