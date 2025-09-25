Un’opera in memoria di Luca. Ricordi e lacrime all’Alberghetti

Un anno dopo, il ricordo di Luca Calderoni non sbiadisce. Anzi, ha i colori vivacissimi del murale commemorativo realizzato, nel primo anniversario della sua scomparsa, dall’artista Andrea ‘Fungo’ Pelliconi all’Istituto Alberghetti di Imola. E’ stata una mattinata piena di emozioni contrastanti quella di ieri tra i corridoi del plesso scolastico di viale Dante per l’inaugurazione dell’opera. L’incapacità di metabolizzare l’assurda tragedia mescolata all’affetto sincero di tante persone che conoscevano Luca. Un omaggio al giovane studente di Osteriola di Sesto Imolese scomparso a soli 16 anni a causa di un terribile incidente in moto in via Correcchio. La Cagiva 125 gialla che finisce fuori strada, lo schianto letale contro un albero e il vano arrivo sul posto dei soccorritori.

Così, toccherà a questo ritratto preservare e rinnovare la memoria di un ragazzo, strappato alla vita troppo presto, a cui volevano tutti bene. Gli occhi lucidi dei compagni di classe e le parole rotte dalla commozione del dirigente Marco Macciantelli che, in accordo con la famiglia Calderoni presente alla cerimonia, ha portato avanti con decisione il progetto insieme alla scuola. Il murale è stato benedetto da don Philip Taban, arrivato dalla parrocchia di Sesto Imolese, che ieri sera ha celebrato anche una messa in suffragio a Sasso Morelli. Alla cerimonia era presente anche il sindaco Marco Panieri.

m. g.