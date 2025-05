Uomo e natura, viaggio da cinema. Premio Città di Imola ad ’Altrove’

Il film ‘Altrove’ di Gabriele Canu (Italia, 2025 – durata 50 minuti) ha vinto il premio speciale ‘Città di Imola’, all’interno del 73esimo Trento Film Festival. Il premio è stato conferito nei giorni scorsi a Trento, in occasione della proiezione dell’opera, da Carlo Machirelli, vice-presidente della sezione imolese del Club Alpino Italiano. Machirelli, anche coordinatore organizzativo della partecipazione imolese al festival, era accompagnato dagli ex presidenti del Cai imolese, Paolo Mainetti e Antonio Zambrini, e dal socio Roberto Paoletti, per molti anni coordinatore del riconoscimento.

"È una regia intima e silenziosa quella che ci proietta nel viaggio di Alessandro, Alberto, Armando e Matteo, quattro scalatori che si ritrovano in un luogo indefinito, in un tempo quasi sospeso – si legge nelle motivazioni del premio –. Un ‘altrove’ inesplorato, dove la pura prestazione alpinistica lascia spazio all’avventura, all’ironia, all’autenticità dei legami e al desiderio di trovare il proprio equilibrio lontano dal superfluo e dai canoni della società moderna. Un viaggio contro la paura in cui il rapporto uomo-natura si allinea con i valori del Club Alpino Italia".

La giuria del premio, presieduta dall’alpinista altoatesina Tamara Lunger, era composta da Mauro Bartoli (cineasta imolese), Giacomo Gambi (assessore alla cultura del Comune di Imola), Giuseppe Savini (responsabile ufficio cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola), Nicoletta Favaron (vice-presidentessa del Trento Film Festival) e Carlo Machirelli (vice-presidente del Cai Imola).