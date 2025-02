Urbanistica tra passato e futuro: "Ci guidano i bisogni della gente. La sfida ora è essere attrattivi"

Da almeno mezzo secolo a questa parte l’urbanistica ha preso a braccetto la politica e non l’ha più lasciata. Già così si può ben inquadrare una disciplina tecnica fatta di progetti, mappali e piani regolatori, ma soprattutto basata sui bisogni delle persone che abitano città, paesi, campagne e colline. Ne hanno fatto un minuzioso racconto Franco Capra e Piergiorgio Mongioj in ’50 Anni di Urbanistica. Pianificazione del territorio nel Circondario Imolese’ (Ed. La Mandragora). "Un libro tecnico, ma principalmente un libro di storie" come lo ha definito il vicedirettore de Il Resto del Carlino, Valerio Baroncini, moderatore della serata assieme a Claudio Caprara (Il Post).

Si va dagli anni Cinquanta con piani regolatori diretti a ricostruire una città dilaniata dalle battaglie per rifondarla sulle esigenze dei cittadini, e ci si ferma a una decina di anni fa, un percorso che si completa con la nascita della Città Metropolitana.

Il lavoro, la storia personale "centinaia di tecnici hanno lavorato nel tempo", sottolinea Capra "va datto grazie anche a loro". E tanti erano presenti ieri in sala a Palazzo Sersanti, dai colleghi come l’architetto Mario Giberti, agli amministratori del territorio (il consigliere regionale Fabrizio Castellari, i sindaci Gabriele Meluzzi (Fontanelice) e Claudio Franceschi (Castel Guelfo), oltre all’assessore all’urbanistica di Imola, Michele Zanelli, che offre uno spunto per guardare avanti: "Imola è nel cuore di una nuova svolta rispetto al proprio piano urbanistico – spiega –. Da quando ha preso possesso di essere parte di una compagine metropolitana non cerca più l’indipendenza assoluta, ma sa che il suo ruolo diventa di primaria importanza, imparando dal passato, per cercare di rendere il territorio più attrattivo rispondendo alle esigenze della popolazione e di chi sulle nostre zone vuole investire". Per questo, aggiunge, "la rotta è cercare uno sviluppo distributivo, senza spopolare aree o consumare territorio. Ma anche lavorare su connessioni più sostenibili e di prossimità. Infine – conclude –, ci sarà da fare un passo indietro rispetto al passato, pensando a come salvaguardare paesi e connessioni dagli eventi climatici per soddisfare un nuovo bisogno di sicurezza".

Sì, ancora una volta una disciplina fondata sui bisogni, sono quelli che la fanno ’distaccare’ dall’aspetto più tecnico. Perché "è proprio l’istituzione pubblica, la politica, che sancisce la fattibilità di un lavoro o di un’idea in questo campo – spiega Mongioj –. Bisogna essere in linea con cittadini, tecnici e amministratori per essere in linea. E’ il motivo per il quale si parla di piano regolatore".

Ciò che è rimasto e che si è sviluppato nel tempo è un crescente bisogno di ragionare a livello sempre più globale: "Gli amministratori – dettaglia Capra – hanno capito che i piani non dovevano più riguardare solo la città, ma anche tutto il territorio circostante. Da sempre c’è stata la volontà di pensare a dei piani ’federati’ che avessero delle fondamenta urbanistiche uniformi".