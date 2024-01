‘Urbex’, ecco le fotografie sulle esplorazioni di luoghi abbandonati

Alla Rocca di Dozza è tutto pronto per l’inaugurazione della mostra fotografica Urbex dal titolo ‘Sguardi sul passato’. Scatti curati dai fotografi del ‘Tempus Fugit Urbex Group’, Roberto Medri, Andrea Turtura, Donatella Vivoli, Roberta Zuffi, in collaborazione con la Fondazione Dozza Città d’Arte. Appuntamento oggi alle 16 o con ingresso libero poi l’esposizione proseguirà fino al 3 marzo con accesso compreso nel biglietto d’ingresso al museo. Il termine Urbex, acronimo di Urban Exploration, rimanda al concetto di esplorare luoghi abbandonati celati agli ignari occhi dei passanti: "Una riscoperta di posti dove, all’interno delle quattro mura, si sono susseguite vite, storie e, perché no, leggende – spiegano i fotografi protagonisti -. Durante queste sessioni basta un semplice giocattolo per terra o un quadro di famiglia per risvegliare emozioni ed empatia verso il luogo e le sue storie". A volte riportando alla luce patrimoni dimenticati da decenni. Ma con un codice etico di regole non scritte sulla sicurezza e sul rispetto degli ambienti esplorati: "Quando si fa un’esplorazione bisogna essere rispettosi dell’ambiente senza vandalizzare o rubare nulla – continuano -. Una condotta da semplici spettatori silenziosi, attenti e rispettosi". La mostra ha una precisa finalità: "Accompagnare il visitatore attraverso ville, chiese e altre strutture abbandonate, così da far posare gli sguardi sul loro passato prima che la natura prenda il sopravvento ".