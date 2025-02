Uscite le materie della seconda prova

Latino per gli studenti del liceo classico, due lingue a scelta tra inglese, francese, spagnolo e tedesco al linguistico, matematica allo scientifico ed economia aziendale per l’economico. Scaldano i motori i maturandi della scuola secondaria superiore di San Marino. Ancora c’è qualche mese di tempo per prepararsi, ma ora gli studenti conoscono già le materie con le quali si dovranno confrontare nella seconda prova scritta dell’esame di maturità. Con un apposito decreto delegato, infatti, da qualche giorno sono uscite le materie del secondo impegno scritto. Tutto questo mentre i ragazzi in questi giorni sono stati alle prese, in classe, con i laboratori da loro ideati con il supporto della scuola e dei docenti. Un’iniziativa riproposta alle superiori, voluta dall’Associazione studentesca, che sta andando fortissimo tra gli allievi.