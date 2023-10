Utility, patto fra Con.Ami e Romagna Acque

Un’intesa per affrontare le sfide future legate all’approvvigionamento idrico e alla produzione di energia elettrica. La siglano Romagna acque-Società delle fonti e il Consorzio azienda multiservizi intercomunale, Con.Ami con sede a Imola, nel bolognese, e soci nelle province di Bologna, Ravenna e Firenze, due aziende che operano in settori simili e su territori limitrofi. E in piccola parte, nel faentino, anche coincidenti. A monte dell’accordo, spiegano le due raltà, c’è "un obiettivo comune di pubblico interesse, sia per l’afferenza a servizi pubblici essenziali, quale quello idrico, sia perché riguarda tematiche di assoluto interesse collettivo, come la resilienza dei territori e l’adattamento ai cambiamenti climatici". Anche a fronte dell’alluvione in Romagna nella scorsa primavera. L’accordo non ha finalità commerciali, ma solo di cooperazione fra le parti, per ragioni di pubblico interesse. "Siamo due realtà abbastanza simili", commenta il presidente di Romagna Acque, Tonino Bernabè, e in un contesto come quello attuale è "importante attivare collaborazioni e sinergie, al fine di creare benefici per le popolazioni servite. Magari anche in ottica di possibili investimenti futuri, sia in termini di infrastrutture che a livello energetico". Dello stesso avviso il collega di Con.Ami Fabio Bacchilega: al centro dell’intesa c’è il crescente impatto dei cambiamenti climatici sui sistemi idrici. "L’accordo favorirà sinergie utili ai fini di alimentare i rapporti con gli attori principali del Sistema idrico integrato, a livello nazionale, regionale e territoriale"