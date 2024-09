"Va ascoltata la comunità"

"L’intervento, da quanto ho capito, è finalizzato a garantire un incremento della capacità della linea ferroviaria e questo lo ritengo un elemento strategico per la valorizzazione del territorio e della nostra città sempre più a vocazione turistica anche grazie all’attività dell’autodromo – analizza l’imolese Valerio Dal Monte -. Abito nel quartiere Zolino, non lontano dalla ferrovia, e sto seguendo con interesse sui giornali gli sviluppi della vicenda. Mi auguro che l’avanzamento del progetto tenga in forte considerazione la voce della comunità e il rispetto per l’ambiente optando per soluzioni poco impattanti per quanto riguarda le aree verdi ed i residenti".