Va difeso il rispetto delle regole

Cecilia

Ricci*

Ridurre le politiche dell’Amministrazione per la sicurezza stradale solo all’installazione di nuovi autovelox è demagogico ed estremamente riduttivo. Non ci stupisce, comunque, l’opposizione della Lega, che per altro rappresenta il partito dei condoni, contro la decisione di installare nuovi velox.

Tuttavia, in questo strano dibattito da loro animato, crediamo si perda un punto fondamentale, ovvero che i limiti di velocità esistono per prevenire incidenti e come tali vanno rispettati. Infrangerli implica ricevere delle sanzioni perché questo è previsto dalla legge nazionale e non certo dall’amministrazione imolese. Rispettare le prescrizioni del Codice della strada vuol dire essere prudenti per sé stessi e per gli altri e vuol dire anche evitare di incappare in sanzioni monetarie. Sappiamo che l’eccesso di velocità è una delle cause maggiori degli incidenti stradali e l’installazione di questi dispositivi rappresenta un deterrente utile a scoraggiare comportamenti scorretti.

Il rispetto delle regole è alla base della sicurezza stradale e noi sosterremo tutte le iniziative che il Comune assumerà - che non sono solo nuovi autovelox -, dai progetti di educazione stradale nelle scuole agli interventi specifici, nelle aree più critiche, alla luce del tasso di incidenti e delle segnalazioni. In questo ambito va dato merito all’Amministrazione comunale degli interventi compiuti in via Pasquala e in via Pila Cipolla, a Fabbrica, dei lavori per i due sottopassaggi in costruzione (N8 e Pontesanto) e della recente istituzione della zona 30kmh intorno al Parco dell’Osservanza.

*consigliera comunale del Pd