Vacchi (FdI): "A Sesto non servono lezioni dalla Spadoni"

"Mi ha spesso accusato di fare il re di Sesto, ma lei si comporta come una signorina Rottenmeier: una maestra di vita che pretende di insegnare ai sestesi come si sta al mondo". Il consigliere comunale Nicolas Vacchi (Fratelli d’Italia), residente nella frazione cittadina, replica così alle dichiarazioni dell’assessora con delega alle Politiche sociali, Daniela Spadoni, relative alle tensioni che negli ultimi tempi sono tornate ad animare il centro sociale (in particolare il bar, riaperto da un anno e mezzo dopo una chiusura avvenuta tra le polemiche) di Sesto Imolese. "Non intendo entrare nel merito della vicenda: associazionismo e attività commerciali assumeranno le loro decisioni – prosegue Vacchi consapevole di come i dissidi rischino di allargarsi all’intero paese –. Ma sento l’imperativo categorico di rispondere alla Spadoni: la comunità sestese non ha alcun bisogno di ricevere da lei lezioni su come comunicare fra le varie realtà".

Nel frattempo, sulla questione interviene anche Davide Cavina, presidente del centro sociale. "La nostra attività va avanti – assicura –. E il bar non chiude. Forse qualcuno vuole riportare qui chi lo aveva in gestione prima, che però si è dimesso e non è stato certo costretto a fare le valigie. Le difficoltà di comunicazione con gli altri in paese? Troveremo un punto di incontro".