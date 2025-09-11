Vacchi (FdI): "Gestione fondi e nessun piano finanziario, non ci siamo"

"Assenza di una programmazione concreta, con i progetti che restano legati all’ottenimento di finanziamenti esterni". È l’accusa mossa dal consigliere comunale Nicolas Vacchi (Fratelli d’Italia) nei confronti della Giunta in relazione alla modifica al piano triennale dei lavori pubblici che sarà approvata oggi dal Consiglio comunale. In estrema sintesi, il documento prevede interventi in tre scuole imolesi (Cappuccini, Pulicari e Sante Zennaro), per quasi 8,5 milioni complessivi, vincolati però appunto all’arrivo di contributi statali ed europei.

"Critichiamo fermamente la gestione dei fondi e la mancanza di un piano finanziario solido da parte dell’amministrazione per la messa in sicurezza degli edifici scolastici – afferma Vacchi –. Sebbene l’assessore Raffini parli di interventi su sicurezza sismica ed efficientamento energetico, la realtà è che si tratta ancora di una spasmodica ‘caccia ai contributi’. Finanziamenti esterni per i quali dobbiamo sempre e comunque ringraziare il Governo Meloni che ci mette il portafoglio".

Insomma, il giudizio sull’operato della Giunta appare impietoso. "La gestione di questa amministrazione a guida Pd evidenzia una grave incertezza sul futuro di progetti cruciali – assicura Vacchi –. Nonostante le dichiarazioni di intenti, Raffini ammette che, per gli interventi sulle scuole elementari Cappuccini, Pulicari e Sante Zennaro, stanno ancora cercando fondi. Un Pd così incapace di programmare in materia di manutenzione dell’edilizia scolastica che usa la strategia della caccia al tesoro".

Detto ciò, "la sicurezza di questi plessi non può essere subordinata a una speranza – conclude Vacchi –. Servono serietà politica nella pianificazione e nella gestione delle priorità per la manutenzione degli edifici. Vigileremo sulla capacità della amministrazione comunale di saper intercettare i fondi per questi progetti, che devono concretizzarsi quanto prima per la sicurezza e la manutenzione delle scuole imolesi".