Vacchi (FdI) insiste: "Ascoltare i residenti"

"È fondamentale che le decisioni sul nostro patrimonio verde vengano prese con la massima attenzione e in totale condivisione con la comunità imolese e i residenti particolarmente coinvolti. Altrimenti, si confermerà il fallimento di una amministrazione Panieri che è ‘green’ solo a parole e per niente volta alla partecipazione degli imolesi". A dirlo è Nicolas Vacchi, consigliere comunale di FdI, che commenta così la protesta (sfociata in una raccolta firme online) dei residenti del quartiere Campanella, preoccupati per l’arrivo nell’area verde Teresa Gullace della terra proveniente dai lavori sul parco Lungofiume.

"Restiamo ancora una volta allibiti dal sindaco Panieri e dalla assessore Spada che sembra facciano le cose di testa loro, senza mai un coinvolgimento partecipato della comunità – commenta Vacchi –. Le critiche sollevate si concentrano sulla possibile impermeabilizzazione del terreno, un intervento che i cittadini temono possa aggravare il rischio idraulico dell’area, mettendo in pericolo abitazioni e garage circostanti".

Insomma, all’indomani della nuova protesta del consigliere comunale del M5s, Ezio Roi, presidente dell’associazione civica ‘Uniti possiamo’, tocca ora al meloniano incalzare la Giunta: "Abbiamo accolto e fatto nostre le legittime preoccupazioni dei cittadini, l’amministrazione a guida Pd deve fornire risposte chiare su un progetto che sembra non avere una visione d’insieme a lungo termine. Il sindaco venga subito a riferire in commissione urgente, per approfondire il progetto e il suo impatto ambientale, e per garantire la massima trasparenza e partecipazione dei residenti".