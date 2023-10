Vacchi (FdI) sferza il centrosinistra: "Governo vicino a famiglie e aziende"

C’è soddisfazione, nelle file locali di Fratelli d’Italia, per l’inserimento di ulteriori frazioni e quartieri imolesi nella lista delle zone alluvionate che potranno beneficiare delle misure di sostegno quali sgravi e agevolazioni tributarie. Secondo Nicolas Vacchi, capogruppo di FdI in Consiglio comunale nonché referente del partito della premier Giorgia Meloni nel circondario, si tratta della "dimostrazione di come il Governo, anche grazie alla presenza sul territorio di esponenti quali il viceministro Galeazzo Bignami, unitamente al commissario Figliuolo e al ministro Nello Musumeci, stia facendo il massimo per cercare di sostenere e aiutare il nostro territorio dopo i terribili eventi di maggio".

Le aree che, dopo una serie di sopralluoghi svolti dai tecnici nelle scorse settimane, verranno a breve inserite dall’esecutivo nell’elenco di quelle in ‘zona rossa’ così come richiesto dal Comune, sono Casola Canina, Ghiandolino, Linaro, San Vitale e zona Lungofiume, nello specifico vie Graziadei e Tiro a Segno. Sulla scorta di quanto accadrà per Imola, anche vari altri Comuni del Circondario confidano di adesso di poter vedere accolta la loro richiesta di allargamento dei confini.

"Alla continue critiche e strumentalizzazione provenienti da certa parte politica, il Governo sta rispondendo con i fatti – commenta Vacchi –. Come dirigente territoriale di Fratelli d’Italia e rappresentante della principale forza di Governo mi ritengo molto soddisfatto dei provvedimenti presi fino a oggi. E sono certo del fatto che tutti gli impegni verranno mantenuti, come gli avvenimenti e le ordinanze delle ultime settimane dimostrano ampiamente, nel segno della coerenza e dell’ascolto dei reali bisogni".

L’esclusione di varie aree di Imola e circondario dalla ‘zona rossa’, avvenuta lo scorso luglio a seguito della mancata approvazione di una richiesta avanzata alla Città metropolitana di Bologna, aveva provocato forti polemiche tra i sindaci del territorio e rappresentati del Governo e della sua maggioranza, con questi ultimi che avevano dato la colpa del pasticcio proprio agli amministratori locali.

Del resto, l’inserimento di un territori nella lista delle aree alluvionate consente di accedere a una serie di opportunità importanti: sospensione dei termini in materia di adempimenti tributari, contributivi e giudiziari; esonero dal pagamento dei contributi universitari; accesso agli ammortizzatori sociali e indennità per i lavoratori autonomi; interventi in ambito contabile e finanziario a favore delle imprese. Resta invece valida per tutti, a patto che vengano stanziati i fondi necessari, la possibilità di chiedere il rimborso dei danni materiali.

Per quanto riguarda il comune di Imola, facevano già parte della ‘zona rossa’ San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant’Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tre Monti, Autodromo - Codrignanese.