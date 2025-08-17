Vacchi risponde a Panieri: "La poca partecipazione?. Ha ammesso una colpa"

È un fiume in piena Nicolas Vacchi, vicepresidente del consiglio comunale di Imola e capogruppo metropolitano di FdI, dopo l’intervista di Ferragosto del sindaco Marco Panieri su queste pagine. "Uno spot elettorale con il primo cittadino nel ruolo di cantastorie stonato di un libro dei sogni fatto di promesse non mantenute, ammissioni di colpe, disinteresse verso imprese, attività e sviluppo economico, menefreghismo su famiglie e fragilità sociali – sbotta il meloniano –. Usa la scusa della ‘velocità’ del suo mandato per giustificare una totale mancanza di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini. Un’ammissione di colpa. Un segnale che, per cinque anni, i cittadini sono stati tenuti fuori, ignorati, dalle decisioni subendo progetti come quello dell’Osservanza senza capirne realmente lo sviluppo".

E si arriva all’attualità: "Panieri parla di una strategia a lungo termine per via Selice ma i fatti mostrano solo disagi per cittadini e imprese, con cantieri che si aprono a ridosso delle elezioni – continua Vacchi –. La riqualificazione della Rocca? Un progetto a lungo termine senza una fine chiara, per lungo tempo trascurato, come in generale è trascurata la cultura in una città dove i biglietti dei musei aumentano". Poi l’affondo: "Accusa noi dell’opposizione di spostare tutto sul piano politico quando non ha mai ascoltato un minuto delle mie e nostre proposte in aula – rincara la dose il capogruppo metropolitano di FdI –. Panieri ha fallito: rimane il sindaco dei suoi elettori e non di tutti i cittadini. Lo studio di fattibilità per il ponte di Faenza, atteso da decenni e sul quale bisognerà dire grazie al Governo Meloni, arriva guarda caso a pochi mesi dal voto".

Non va meglio, secondo Vacchi, su centro storico e autodromo: "Si vanta di investimenti e decoro urbano ma il centro si sta svuotando e il piano sosta ha generato solo confusione e malcontento – aggiunge -. Dopo aver cavalcato l’onda del successo per la Formula 1, ora ammette che nel 2026 si tornerà indietro. E poi non perde l’occasione per dare colpe delle sue mancanze all’esecutivo che ha già destinato 5 milioni alla causa e ogni anno stanzia un altro milione per il nostro impianto".

Con chiosa finale: "Il suo intero mandato è stato un monologo e tante cose non hanno funzionato – conclude Vacchi -. Nessun supporto concreto alle famiglie, specie a quelle in condizioni di fragilità sociali ed economiche. Nessuna attenzione a servizi educativi e welfare. Zero cosmico anche per sostenere imprese e attività produttive. Di contro, moltissimi brindisi e troppi selfie".