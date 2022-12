Vaccinazioni, chiude l’hub all’Osservanza

Il centro hub vaccinale dell’auditorium Osservanza termina oggi, per la seconda volta da inizio pandemia, la propria attività. A partire dal 9 gennaio 2023, le vaccinazioni contro il Covid (prima dose e richiamo, terza, quarta e quinta dose) saranno effettuate all’ambulatorio Vaccinazioni adulti–Igiene pubblica dell’ospedale vecchio, al civico 8 di viale Amendola (1° piano - salita B). Le vaccinazioni anti-Covid per ragazzi tra i 5 e i 12 anni saranno effettuate agli ambulatori vaccinazioni pediatriche (ex Pediatria di comunità) sempre dell’ospedale vecchio. Secondo i dati dell’Ausl, all’auditorium Osservanza sono state effettuate da inizio anno un totale di 41.300 vaccinazioni, delle quali 8.500 dal 16 settembre (giorno di riapertura dell’hub vaccinale dopo una prima chiusura) a ieri. La raccomandazione delle autorità sanitarie resta quella di vaccinarsi, soprattutto se si rientra nelle categorie più fragili della popolazione.