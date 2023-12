Vaccini anti-Covid, nuovo open day: "Tante richieste, giusto fare il bis"

L’Ausl conferma il grande successo per la giornata dedicata alla vaccinazione Covid senza prenotazione, come anticipato sulle pagine di ieri del Carlino. Un successo che spinge l’azienda sanitaria a replicare l’iniziativa di profilassi senza prenotazione in tempi stretti.

"Siamo molto soddisfatti per il riscontro che abbiamo avuto – conferma ancora una volta Gabriele Peroni, direttore del Dipartimento di sanità pubblica dell’Ausl di Imola –. L’altro giorno sono state vaccinate contro il Covid 289 persone e abbiamo deciso di replicare l’iniziativa: appuntamento quindi mercoledì prossimo dalle 9 alle 15 sempre nei nostri ambulatori, al primo piano dell’ospedale vecchio".

Una ’replica’ che sarà sicuramente gradita dai tanti cittadini che, l’altro giorno, sono arrivati fuori tempo massimo.

L’open day è aperto a tutti i cittadini maggiorenni, non ancora ovviamente vaccinati, l’accesso

è libero e bisogna solo ricordare di portare con sé la tessera sanitaria o il codice fiscale oltre a un documento di identità.

"L’obiettivo dell’iniziativa – ribadisce Peroni – era far sì che la gente non sottovalutasse i problemi legati a questo virus. Un virus che, nonostante oggi sia mutato, non va sottovalutato".

Nella settimana da venerdì 1 a giovedì 7 dicembre, quella relativa all’ultima rilevazione effettuata e inviata al ministero della Salute, in Emilia-Romagna, sono stati registrati 3.675 casi positivi, stabili (+ 0,2%) rispetto alla settimana precedente; l’età media dei nuovi positivi è di 64,4 anni. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 10.103, di cui 8.640 (circa l’86%) non ricoverati. Aumentano però i ricoveri, sia quelli non in terapia intensiva, che sono 1.425 (168 in più, +13,4% rispetto alla settimana precedente), sia quelli in terapia intensiva: due a Imola.

Marco Signorini