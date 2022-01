Imola, 9 gennaio 2022 - Con l’allineamento dati di ieri (una sorta di ricalcolo dei dati già registrati) sono 1.184 i casi positivi registrati nel territorio del circondario imolese, emersi tra il 5 ed il 7 gennaio. 123 sonostati individuati nella fascia di età fino a 14 anni, 241 dai 15 ai 24 anni, 354 tra i 25 e i 44, 382 tra i 45 e i 64 e 84 dai 65 anni in poi. 460 sono sintomatici, 17 individuati tramite contact tracing. 689 i guariti, 4.004 casi attivi, 20.579 casi totali da inizio pandemia.

Sono dati diffusi dall’Azienda sanitaria di Imola, dati che confermano l’altissima circolazione del virus in questo periodo in città, in regione e un po’ in tutta Italia. In Emilia Romagna i nuovi contagi sono stati ieri 14.901, con una percentuale di tamponi positivi pari al 21,9 per cento (più di un tampone su cinque è risultato ‘portatore’ di virus).



I RICOVERI

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 144 (+4 rispetto all’altro ieri); l’età media è di 61,5 anni. Sul totale, 111 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 60,3 anni), il 79,2%, mentre 33 sono vaccinati con ciclo completo (età media 65,7 anni). I pazienti dell’Imolese ricoverati in Terapia intensiva sono otto, con un calo di una unità rispetto all’altro ieri. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.873 (+25 rispetto a ieri), età media 68,7 anni. Rispetto ai 17.119 nuovi casi registrati ieri, i contagi ieri hanno registrato un -13%. I ricoverati nei reparti Covid aumentano dell’1,4%, quelli delle terapie intensive del 2,9%.



I COVID HOTEL

Con il diffondersi dei contagi anche i cosiddetti Covid hotel tornano a riempirsi e a Bologna e Imola si pensa ad ampliare l’offerta: sono infatti già settanta le camere disponibili che nel giro di una settimana, prevedono dall’Ausl, saranno occupate. La presenza dei Covid hotel, che sul territorio al momento sono due, l’Unaway a San Lazzaro e il Molino Rosso a Imola, può alleggerire il peso sui reparti Covid a bassa intensità che sono sempre più sotto pressione.



I VACCINI

In Emilia-Romagna via alle terze dosi anche per la fascia di età 12-15 anni per ragazze e ragazzi che abbiano completato il ciclo primario da almeno quattro mesi. Somministrazioni già prenotabili. Le prime partiranno domani. Si tratta di un ulteriore allargamento, dopo che lo scorso 27 dicembre era stato dato il via alla terza dose per i 16-17enni e per i soggetti fragili fra i 12-15enni. A definire i nuovi destinatari del richiamo ‘booster’ è una circolare del ministero della Salute, cui ha fatto seguito una comunicazione della Regione che ha chiarito alle Aziende sanitarie ulteriori aspetti di natura operativa. Il vaccino previsto per la terza dose booster in queste categorie sarà Comirnaty di Pfizer Biontech. Le prenotazioni sono sempre aperte tramite i consueti canali, ovvero sportelli Cup, Cupweb, Cuptel, Fascicolo sanitario elettronico, app ER-Salute, farmaCup.



GLI OVER 50

Le persone con più di 50 anni possono presentarsi in qualsiasi centro vaccinale per ricevere la prima dose, resa obbligatoria dalle nuove norme del Governo. Non serve preavviso. Oggi è aperto l’hub dell’Osservanza (8-18.30), domani sarà possibile vaccinarsi anche al Padiglione 12 dell’ex Lolli e alla casa della Salute di Castello. Nel circondario imolese gli over 50 che non hanno ancora ricevuto la prima dose sono circa 1.970, ma di questi 147 sono già prenotati, quindi i non vaccinati né prenotati sono 1.823 (la popolazione totale di ultracinquantenni nel circondario è di 63.085 persone, dei quali 61.115 vaccinati).