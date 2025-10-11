Vaccino antinfluenzale. Pronte oltre 30mila dosi . Campagna al via lunedì

Al via lunedì la nuova campagna di vaccinazione antinfluenzale promossa dal Servizio sanitario regionale, che coinvolge anche l’Azienda Usl di Imola. Sono oltre 30mila le dosi di vaccino destinate al circondario, tra strutture socio-sanitarie e medici di medicina generale. L’obiettivo è chiaro: proteggere la popolazione più fragile e ridurre le complicanze legate ai virus stagionali.

L’influenza, ricordano dall’Azienda sanitaria, "è una malattia altamente contagiosa che può causare complicanze gravi, soprattutto nelle persone più fragili". Per questo, vaccinarsi "è un gesto di responsabilità che aiuta a proteggere sé stessi e gli altri, semplifica la diagnosi in presenza di sintomi respiratori e riduce il rischio di ospedalizzazione".

La vaccinazione potrà essere prenotata attraverso diversi canali: Cup telefonico (800 040 606), Fascicolo sanitario elettronico (per il vaccino anti-SARS-CoV-2), farmacie aderenti e sportelli Cup aziendali. I cittadini aventi diritto o interessati dovranno comunque rivolgersi al proprio medico di famiglia, che organizzerà autonomamente la somministrazione presso il proprio ambulatorio, su appuntamento.

Gli ambulatori del dipartimento di Sanità pubblica dell’Ausl offriranno la vaccinazione antinfluenzale e, su richiesta, anche la dose booster del vaccino anti-Covid, con il sierotipo aggiornato secondo le indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità. Sarà data priorità ai cittadini non assistiti da un medico di famiglia sul territorio.

La vaccinazione antinfluenzale sarà gratuita per diverse categorie: tutti i cittadini con 60 anni o più, con particolare attenzione a ospiti e operatori di strutture assistenziali; donne in gravidanza o nel post partum, personale sanitario e socio-sanitario, ospiti di strutture per lungodegenti e persone tra 6 mesi e 59 anni con patologie croniche.

Rientrano inoltre tra gli aventi diritto addetti ai servizi pubblici essenziali – come forze dell’ordine, protezione civile, trasporti, poste e pubblica amministrazione –, lavoratori esposti a contatti con animali potenzialmente infetti da virus influenzali non umani, volontari in ambito sociosanitario e donatori di sangue. Anche i bambini sani tra i 6 mesi e i 6 anni potranno essere vaccinati gratuitamente, su richiesta dei genitori o tutori.

Particolare attenzione è riservata ai più piccoli. I bambini appartenenti a categorie a rischio riceveranno una chiamata attiva, con invito postale a concordare l’appuntamento per la somministrazione. Per i bambini considerati a rischio dal proprio pediatra, anche se non inclusi nelle liste regionali, la vaccinazione potrà essere prenotata negli ambulatori pediatrici chiamando lo 0542 604246 (dal lunedì al venerdì, ore 8-11), presentando la documentazione clinica o la prescrizione del medico.

I bambini sani tra i 6 mesi e i 6 anni potranno invece essere vaccinati direttamente dal pediatra di libera scelta, su richiesta e appuntamento. Qualora il pediatra non aderisca alla campagna, sarà possibile rivolgersi agli ambulatori pediatrici dell’Ausl con le stesse modalità.

Nel corso della scorsa campagna, quella del 2024, l’Azienda sanitaria imolese ha somministrato 30.779 dosi di vaccino antinfluenzale, raggiungendo una copertura complessiva del 23,18%, che ha collocato il territorio al quarto posto in Emilia-Romagna.