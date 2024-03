Valeriana, una pianta medicinale

Fin dai tempi antichi gli uomini hanno usato le piante medicinali e, attraverso numerose prove e osservazioni sugli animali erbivori che si nutrono quindi di parti vegetali, a poco a poco hanno imparato a conoscere le virtù terapeutiche di molte specie erbacee, arbustive e arboree e a distinguere quelle che potevano servire come nutrimento o come medicina in determinate occasioni; infatti, la maggior parte dei medicinali erano ricavati dalle diverse sostanze contenute nelle piante: si pensi, tra l’altro, alla diffusissima ‘Aspirina’ ricavata dall’acido acetilsalicilico contenuto nei comuni salici e pioppi. La conoscenza delle piante medicinali era ritenuta indispensabile sia per i medici che per i farmacisti e fin dai secoli scorsi sono apparse opere illustrate per divulgare queste conoscenze. Infatti, con lo sviluppo della chimica moderna si è iniziato ad estrarre principi attivi dalle diverse specie vegetali tra le quali ricordiamo, ad esempio, il papavero , la segale cornuta, il tarassaco, l’iperico la valeriana ed è proprio di questa ultima pianta che vogliamo riportare le note botaniche maggiormente interessanti. Essa di tipo perenne può raggiungere anche i due metri di altezza: cresce nei boschi, nelle radure e nelle zone umide, ha portamento maestoso, fogliame elegante con fiori piccoli bianchi o rosa riuniti in infiorescenze tipo cime ombrelliformi, le quali sbocciano in maggio giugno con il frutto sormontato da una forma apicale di piuma, mentre la varietà aurea ha foglie di colore giallo-vivo.

La Valeriana comprende specie di piante erbacee e suffruticose di cui le varietà più alte aventi, quindi maggiore sviluppo, necessitano di sostegni. Esse sono adatte per formare un giardino roccioso e vengono inoltre predisposte per costituire bordure. Le parti utilizzate sono il rizoma fresco formato da un fusto sotterraneo le cui radici contengono soprattutto oli essenziali, acido valerianico e alcaloidi; è molto conosciuta ed usata per le sue principali proprietà terapeutiche, antispasmodiche e, in particolare, sedative in quanto conciliante il sonno.

Luigi Marchetti,

fitopatologo