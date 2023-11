Valeriani, la condanna della giunta: "Assalto che ferisce l’intera città"

"A nome della città, dell’amministrazione comunale e nostro personale esprimiamo la più ferma condanna per i danni e il tentato furto compiuto da due giovani, al liceo Valeriani".

Sono le parole del sindaco Marco Panieri e del suo vice Fabrizio Castellari, colpiti, come il resto della giunta, dagli atti vandalici messi a segno nei giorni scorsi nell’istituto superiore.

Un assalto in piena regola che è costato la denuncia a un 16enne, mentre il complice è ancora ricercato dagli uomini del locale commissariato.

"Ringraziamo il dirigente scolastico e la polizia di Stato che segnalando e intervenendo con grande tempestività hanno scongiurato danni ancora peggiori – proseguono Panieri e Castellari a nome dell’intera squadra che amministra la città –. I furti e i danneggiamenti sono un fatto gravissimo di per sé, che diventa ancora più grave quando è compiuto contro una scuola, perché ferisce tutta la comunità, in quanto la scuola rappresenta il presente e il futuro della comunità stessa".

Parole di ferma condanna anche dal centrodestra. "Nella mia qualità di capogruppo di Fratelli d’Italia condanno fermamente gli atti vandalici avvenuti alla scuola Valeriani – sottolinea il consigliere Nicolas Vacchi –. Questo dimostra però il problema politico della sicurezza in città. Fermo restando l’ottimo lavoro delle forze dell’ordine, che ringraziamo sempre per il loro operato capillare nel territorio, dobbiamo porci il problema dell’ordine pubblico come obiettivo primario. Fratelli d’Italia lo fa, e il Pd? Pur non entrando nel merito dei fatti, a tale argomentazione va aggiunta un’attenzione all’educazione alla legalità delle giovani generazioni. Ci aspettiamo una lucida presa di coscienza da parte dell’amministrazione locale, che ha il dovere politico di convocare la commissione consiliare sulla sicurezza". Parole ferme che non lasciano spazio a interpretazioni.

E’ la sera di sabato 4 novembre quando scatta l’allarme anti-intrusione del liceo Valeriani. Il sistema di sicurezza è direttamente collegato al cellulare del dirigente scolastico che si reca sul posto per un sopralluogo e avvisa immediatamente le forze dell’ordine. Sul posto arrivano diverse pattuglie del commissariato che circondano l’area con l’obiettivo di cogliere sul fatto i malviventi. Gli agenti intravedono due ’ombre’ sulla scala anti-incendio. Si tratta proprio dei banditi che, incappucciati, stanno cercando di fuggire dall’esterno della struttura. Il buio aiuta uno dei malviventi che riesce a dileguarsi, mentre il complice, un 16enne di origini marocchine residente a Dozza, finisce nelle mani della polizia che lo denuncia per danneggiamento in concorso e tentato furto aggravato in concorso.

Marco Signorini