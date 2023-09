Vallata a tutta velocità Weekend di emozioni con ‘Borgo & Motori’

Le quattro ruote motorizzate tornano protagoniste a Borgo Tossignano con ‘Borgo & Motori’. Dopo mesi di lavoro sottotraccia, è tempo di annuncio ufficiale: il 30 settembre e 1° ottobre la vallata del Santerno si trasformerà nella capitale della velocità in salita. Un appuntamento valido per la sesta tappa della ‘Coppa Romagna Slalom’, competizione targata Scuderia San Miniato Asd, per vetture da rally, turismo, prototipi, formula e storiche. L’idea è partita dalle due Proloco del paese ed è stata accolta a braccia aperte dal sindaco Mauro Ghini, appassionato e pilota di auto.

Un evento che profuma d’antico. Non è la prima volta, infatti, che i bolidi attraccano in collina. Una due giorni di gare e iniziative, patrocinata dal Nuovo Circondario Imolese e dal consorzio Conami con il suo contenitore di promozione turistica ‘Terre & Motori’, che strizzerà l’occhio alla ripartenza post alluvione della valle. "Un cartellone a tutto tondo tra corse ed attività di intrattenimento di carattere culturale e musicale – anticipa il primo cittadino Ghini –. Un’attrattiva in più per alimentare il rilancio della vallata in chiave turistica. Il tutto a pochi passi dal Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola candidato a Patrimonio dell’Umanità Unesco".

Programma in corso di definizione, ma trapelano i primi dettagli. Dalla mostra filatelica ‘Rally e corse in salita’, curata dal Circolo Culturale Filatelico Numismatico Piani di Imola e accessibile gratuitamente dal 23 settembre al 1°ottobre nella sala consiliare del municipio, all’esposizione statica di auto da gara e d’epoca in Piazza Unità d’Italia. Ma anche l’area attrezzata di via Papa Giovanni XXIII per le esibizioni di fuoristrada con due distinti percorsi: un tracciato a misura di famiglie per prove con istruttore e uno più impegnativo adatto a piloti esperti. Nella serata del 30, riflettori puntati sullo show musicale nella sala polivalente insieme all’Associazione Musicale Borgo Tossignano.

Domenica 1° ottobre il clou sarà la sfida tra i ripidi tornanti di via XX Settembre. Partenza fissata all’altezza del cimitero di Borgo con arrivo nel centro storico della frazione di Tossignano. Previsti ampia zona paddock, tra le vie XX Settembre, San Bartolomeo, 2 Agosto, Padre Cassiano Calamelli, dell’Ottavo Centenario e Nenni, e stand gastronomico.

"Borgo Tossignano si ritaglia un meritato posto nella geografia della terra dei motori – aggiunge Ghini –. Fondamentale l’impegno del tessuto associazionistico e dei volontari in ambito organizzativo. Vogliamo dare continuità negli anni alla manifestazione". Sulla stessa lunghezza d’onda c’è Fabio Bagnoli, al timone della Scuderia San Miniato: "Bello arrivare in un territorio, a pochi passi da Imola, dove pulsa spontanea la vena passionale per la velocità – sottolinea –. Il tracciato è congeniale per le gare in salita. Nelle precedenti cinque tappe della Coppa Romagna Slalom abbiamo avviato raccolte fondi a sostegno delle zone colpite dall’alluvione".