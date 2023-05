Vallata allo stremo, in campo l’Esercito

Vallata allo stremo e continua a piovere. Un fronte di difficoltà multiplo che stringe nella morsa il territorio e i sindaci della collina. I municipi hanno avviato, con informazioni reperibili sui portali web dei singoli enti, una campagna di raccolta fondi per fronteggiare l’emergenza. Sono molteplici, infatti, i danni alle persone e alle attività produttive. Serve davvero l’aiuto di tutti. Il numero complessivo degli sfollati segna circa 300 unità con molte persone ospitate negli spazi di Villa Maria a Tossignano. Attivo anche il personale di Asp Circondario Imolese per la presa in carico dei soggetti più fragili e l’equipe di psicologi arrivata dall’Ausl di Imola per supportare le difficoltà del delicato momento emotivo. Presente anche l’Esercito per una serie di valutazioni relative ai possibili bypass da realizzare per superare gli smottamenti più importanti.

In panne Castel del Rio per una serie di cedimenti significativi sulle vie Panoramica, Montefune, Chiesuola, Sant’Andrea, Sesdetto, Campiera, Ronco, Peschiere e Valmaggiore tutte chiuse e con collassi della sede stradale. A Borgo Tossignano isolata Campiuno, con 3 famiglie interessate, che comprende anche l’agriturismo Monticello. Saltati i collegamenti viabili tra il paese e Casola Valsenio. A Fontanelice evacuati alcuni residenti in località Gaggio. E’ atteso per domani l’arrivo di altri geologi per proseguire i sopralluoghi di monitoraggio dell’ampio fronte critico. Non secondari i patemi degli animali chiusi da settimane dentro le stalle dove scarseggiano acqua e alimenti a loro disposizione.