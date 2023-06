Vallata ancora ostaggio delle frane Partono i lavori in via Casolana, sarà creata una strada d’emergenza

A un mese e mezzo dall’inizio del maltempo poi sfociato nell’alluvione che ha messo in ginocchio la Romagna, la vallata del Santerno si lecca ancora le ferite. Piaghe che, alle latitudini collinari, fanno rima con le frane. Movimenti di terra che hanno bombardato l’intero arco appenninico della regione per un totale di 978 smottamenti significativi censiti, con una stima provvisoria di 750 milioni di danni sulla viabilità. Per non parlare delle frazioni ancora isolate, poco meno di una trentina, e centinaia di persone sfollate.

Uno scenario che conoscono bene i quattro sindaci dell’area montana del circondario imolese, al lavoro senza sosta, alle prese con diversi grattacapi. "Ci siamo concentrati nella restituzione di un po’ di dignità al mosaico viabile comunale – spiega Alberto Baldazzi, primo cittadino di Castel del Rio –. Le arterie di nostra competenza sono tutte aperte ma, in alcuni punti, la loro fisionomia è decisamente mutata e per il passaggio servono mezzi fuoristrada". Due i problemi più evidenti: "Il collasso di una parte della sede stradale sulla via Panoramica e un assetto viabile condizionato in via Montefune – continua Baldazzi –. Aspettiamo con ansia gli interventi della Città Metropolitana sulle provinciali Bordona (dove insistono due frane di valle caratterizzate dai ridotti spazi di manovra, ndr) e Sillaro prima dell’abitato di Giugnola".

La fotografia non cambia all’altezza di Fontanelice: "Il nodo principale è quello della strada provinciale 33 ‘Casolana’ con la novità dell’imminente avvio dei lavori, grazie ai nuclei specializzati dei vigili del fuoco, per creare una viabilità d’emergenza – anticipa il sindaco Gabriele Meluzzi –. Ritroveremo una strada molto diversa da quella che conoscevamo, ma almeno percorribile. Tanti gli incontri e i sopralluoghi effettuati con prefettura e tecnici".

In parallelo si guarda anche al ripristino della porzione comunale della ‘Casolana’ vecchia e alla via Maddalena, in coabitazione con Casalfiumanese, sulla quale insistono ben tre frane. Nel territorio del Comune guidato dalla sindaca Beatrice Poli c’è uno smottamento importante anche in via Croara e uno scivolamento di terra nella zona del centro storico, dove i residenti di due numeri civici sono ancora evacuati. Sulla provinciale ‘Gesso’ ci sono un paio di criticità rilevanti e i militari dell’Esercito lavorano per la realizzazione di altrettanti bypass di prossima apertura.

A Borgo Tossignano la tegola più grande è quella della via Campiuno falcidiata da 13 frane. Un’arteria, che garantisce la comunicazione con Casola Valsenio, sulla quale insistono attività agricole in chiara difficoltà. Chiusa via Siepi di Campiuno, in attesa di interventi esterni, si viaggia verso l’apertura di via Rio Maggiore con il rientro a casa di quattro famiglie. Eseguiti lavori minimali in via Monte Battaglia, preoccupa lo stato di alcuni rii con residui trascinati dalle precedenti piene.

Mattia Grandi