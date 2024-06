Vallata del Santerno: è emergenza. Strade sott’acqua e alberi caduti

Continuano i disagi legati al maltempo nella vallata del Santerno. Le bombe d’acqua, cadute a macchia di leopardo in collina nel pomeriggio di ieri, hanno provocato altre criticità al mosaico viabile della zona già messo a dura prova dall’alluvione della primavera del 2023. E nell’occhio del ciclone finiscono ancora una volta le strade provinciali della zona. Dalla Sp610 Montanara, falcidiata da una serie di smottamenti di terra caduti sulla carreggiata tra Fontanelice e Castel del Rio e da un grosso albero precipitato in strada proprio all’ingresso di Casalfiumanese, alla Sp15 Bordona ridotta per lunghi tratti ad un vero fiume d’acqua. Una situazione molto pericolosa soprattutto nella porzione più alta che dalla borgata di Pezzuolo si dirige verso Sassoleone. Un’istantanea molto simile a quella della Sp34 Gesso, con criticità evidenti nei pressi dell’abitato di Sant’Apollinare a poche centinaia di metri dal bypass realizzato nei mesi scorsi per superare una grossa frana, nelle ore precedenti. Sul banco degli imputati, con i sindaci del territorio piuttosto allarmati e in costante contatto con la Prefettura di Bologna, ci sarebbe l’inadeguato sistema di regimazione delle acque piovane a causa dell’assenza di fossetti laterali e canalette stradali di scolo. Anche quelle esistenti, infatti, risultano coperte dal manto di ghiaia e stabilizzato gettato nei mesi scorsi durante l’intervento provvisorio di ripristino effettuato dagli uomini della Città Metropolitana. Guai anche in via Andrea Costa a Casalfiumanese, altra arteria di pertinenza dell’ex provincia, dove si sono create vere corsie d’acqua melmosa ai bordi della carreggiata con i veicoli costretti a un autentico zig-zag per evitare il fenomeno dell’acquaplaning.

Albero caduto in via Torre a Fontanelice, ma è stato prontamente rimosso dai vigili del fuoco volontari del distaccamento della vallata del Santerno.

Mattia Grandi