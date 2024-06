Vallata del Santerno. Strada provinciale 34 e guado di Carseggio di nuovo sott’acqua

È bastata un’ora di intense precipitazioni, in questa anomala estate, per riaprire le ferite della vallata del Santerno. Tra le zone più colpite quelle di Casalfiumanese e Fontanelice.

Guado di Carseggio ancora sott’acqua, come sempre accade quando il maltempo causa l’inevitabile innalzamento del livello del fiume Santerno, e disagi per le famiglie residenti nella piccola località di via Macerato.

Un incubo iniziato nel settembre del 2014, con il vecchio attraversamento spazzato via dalla furia della corrente, e reso ancora più cupo dall’alluvione dello scorso anno che ha danneggiato l’unica strada alternativa.

Si attende con ansia, quindi, la realizzazione del nuovo ponte con gli operai della ditta Zini Elio al lavoro, da mesi, per completare l’infrastruttura entro il prossimo ottobre.

Non va meglio all’altezza della Sp34 ‘Gesso’, arteria provinciale falcidiata dalle frane della primavera del 2023. La lente d’ingrandimento, con l’istantanea di una carreggiata completamente invasa dall’acqua caduta nelle ultime ore, è posizionata a circa 400 metri dalla ‘bretellina’ di Gesso.

Una stradina che attraversa il crinale e scende verso la borgata di Sant’Apollinare percorrendo una vecchia cavedagna sistemata alla meno peggio dagli uomini dell’Esercito nelle settimane successive all’alluvione.

Un tracciato, lungo meno di due chilometri, ancora ghiaiato che nella sua parte conclusiva si ricongiunge alla Sp34. Dopo i problemi di quest’inverno con la formazione di buche poi rattoppate dalla Città Metropolitana, lo scenario è precipitato in questi giorni. Un quadro molto pericoloso.

Non funziona il sistema di regimazione delle acque piovane data l’assenza di fossetti laterali e canalette stradali di scolo.

Anche quelle esistenti, infatti, sono state coperte dal manto di ghiaia e stabilizzato gettato durante l’intervento provvisorio di ripristino effettuato dall’ex provincia.

Eppure, in un incontro con i sindaci della collina e con i residenti del posto datato 6 dicembre scorso, i responsabili dell’ente felsineo avevano promesso tempi celeri per la definitiva asfaltatura.

"E noi la stiamo ancora aspettando – commenta la sindaca di Casalfiumanese, Beatrice Poli -. Io e il collega Meluzzi di Fontanelice, con il benestare anche del primo cittadino Ghini di Borgo Tossignano, abbiamo nuovamente scritto alla Città Metropolitana. Il tempo delle parole è finito, ora non si può più aspettare. Toccherà ai responsabili dell’ex provincia rendicontare alla gente lo stato dell’arte, noi abbiamo terminato le parole. Ad ognuno le proprie responsabilità". Piccoli smottamenti anche sulla provinciale Montanara e problemi, per quanto riguarda Fontanelice, in via della Cima e nella porzione territoriale di via Gesso.