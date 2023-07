Vallata nella morsa delle frane "La mia azienda ancora isolata, ora ci tocca la cassa integrazione"

A oltre due mesi di distanza dall’inizio dell’incubo frane e smottamenti nella vallata del Santerno ancora difficoltà per la ditta Fiorentini di Piancaldoli. Già, perché per il colosso con sede al confine tra l’Emilia-Romagna e la Toscana, che progetta e produce macchine per la pulizia industriale, il protratto fermo della strada provinciale SP21 è una mazzata quasi letale. Si spera in imminenti novità: "Le ripercussioni della criticità viaria sono fortissime. Mentre palriamo siamo isolati – taglia corto Alessandro Fiorentini al timone di un’azienda che dà lavoro a 160 persone, 93 impiegate in collina -. I costi extra che sosteniamo da tempo ci hanno costretti a ricorrere alla cassa integrazione straordinaria. La SP21 è un’arteria strategica che collega due regioni".

Con un esempio eclatante: "I nostri mezzi, per raggiungere lo stabilimento di Castel San Pietro, sono ancora obbligati ad imboccare l’autostrada A1 al casello di Firenzuola – aggiunge -. Un giro assurdo che non ha sostenibilità in termini economici, logistici e di tempistiche. Fare impresa a queste latitudini è già difficoltoso in un regime di normalità, figuriamoci in queste condizioni". Con un’amara riflessione: "Ho inviato pec agli enti di ogni ordine e grado. Dai comuni alla Provincia passando per la Regione – svela Fiorentini -. Sul versante toscano, in area Mugello, gli interventi si sono sviluppati con rapidità. Non riesco a capire il motivo di questa attesa". A dire il vero sulla SP21 (arteria di competenza della Città Metropolitana, ndr), dove piombarono due frane, sono in azione da un po’ le ruspe dei nuclei specializzati dei vigili del fuoco e dell’Esercito.

Ma oltre il danno c’è pure la beffa: "Dopo il disastro decisi di mettere a disposizione di dipendenti e residenti la nostra strada privata e cementata della Doccia per evitare l’isolamento del paese – racconta -. Un’arteria adeguata solo per il passaggio di poche auto. Oggi, nonostante l’ordinanza del sindaco di Castel del Rio e i cartelli, mi trovo sotto casa veicoli di ogni genere. Un gesto di generosità che mi si è ritorto contro". Sulla vicenda interviene anche Alberto Baldazzi, primo cittadino alidosiano: "Sulla strada della Doccia ci sono controlli da parte di Polizia Locale e Carabinieri ma non riusciamo, purtroppo, a garantire un presidio h24. Come municipio siamo già intervenuti per il ripristino della comunale Panoramica di Giugnola che presenta, però, alcuni tratti sterrati. Facciamo nostro l’appello della Fiorentini confidando nella pronta accelerazione dei lavori sulla SP21". Con una riflessione dolceamara: "Il nostro grazie ai vigili del fuoco e all’Esercito per l’impegno a ridare dignità alla viabilità – conclude -. Tempi di riavvio dilatati a causa della burocrazia? L’impressione, a volte, è che il fornaio non abbia più voglia di fare il pane".

La notizia dell’ultima ora, intanto, è quella di una nuova ordinanza a firma di Baldazzi che riporterà il passaggio di proprietà di Fiorentini allo stato originario di arteria privata per l’assenza delle condizioni di sicurezza dopo il vertiginoso aumento del traffico registrato. Veicoli, quindi, dirottati sulla strada Panoramica che è stata consolidata ma non tutta asfaltata.

