Vallata ’paralizzata’. Danni durante il cantiere. La fibra ottica va in tilt

Un danno piuttosto esteso alla linea della fibra ottica, a quanto pare provocato in fase di esecuzione di alcuni lavori stradali dopo Ponticelli e che riguarderebbe diversi pozzetti, tiene in scacco da più di un giorno l’intera vallata del Santerno. Rete internet, stazioni wi-fi e linee telefoniche sono al tappeto dalle 11 dello scorso 13 dicembre con pesanti disagi e ripercussioni su tutte le comunicazioni e la quotidiana operatività delle attività della collina. Una criticità che ieri ha portato addirittura alla chiusura al pubblico degli uffici del municipio di Fontanelice e allo stop del servizio di front office del comune di Casalfiumanese dove alcuni dipendenti hanno raggiunto la sede di Imola del Nuovo Circondario Imolese per portare avanti le pratiche amministrative più urgenti. Ma nella morsa dell’isolamento telefonico e web ci sono anche negozi, aziende, banche, sportelli bancomat, servizi postali, colonnine self service di benzinai, utenze private e molto altro: "Un danno milionario, qualcuno dovrà risponderne", ha detto il sindaco di Castel del Rio Alberto Baldazzi. Ancora non si conoscono i tempi di ripristino con i tecnici che sono al lavoro senza sosta da molte ore, insieme ai gestori, per il riavvio delle connessioni.

"Una situazione paradossale – sottolineano alcuni residenti che hanno telefonato al nostro quotidiano nel pomeriggio di ieri –. Ormai sono quasi due giorni che non riusciamo a comunicare e nessuno ci ha dato una data certa per il ripristino della linea".

Ancora più arrabbiati commercianti e titolari di attività. "Siamo praticamente paralizzati – spiegano –. Vogliamo che ci dicano chiaramente cosa è successo".

