"Valorizzare il legame tra ospitalità e territorio"

Un’eccellenza del turismo italiano, pronta ad aprire le porte ai massimi esperti di un settore che continua ad essere strategico per il nostro territorio e l’intero Paese.

Entusiasta il commento di Vittorio Morelli, general manager di Palazzo di Varignana, che ci tiene a sottolineare come la struttura di Varignana sia "onorata e felice di ospitare l’edizione italiana 2024 di Travel Hashtag".

"Sono ormai più di dieci anni che il progetto Palazzo di Varignana ha preso vita – analizza con soddisfazione Morelli –. Un progetto nato da un’idea di ospitalità che si fonda sulla valorizzazione del legame con l’essenza del territorio, le sue radici e le sue risorse. Crediamo sia grazie a questa visione che un luogo si trasformi in destinazione ed è da qui che possiamo partire per costruire il futuro del turismo alto di gamma in Italia".

c. b.