Valutazione all’ingresso. Si faranno esami di base

Al Cau si accede direttamente, portando con sé la propria tessera sanitaria. All’interno della struttura operano medici di continuità assistenziale e infermieri. Si viene accolti proprio da un’infermiera, che effettua il primo inquadramento. Se rileva bisogni che esigono fin da subito l’intervento di uno specialista o di emergenza, l’assistito è indirizzato al Pronto soccorso o è direttamente trasferito lì in ambulanza. All’accoglienza infermieristica segue, in ordine di arrivo, la visita medica ed eventuali altri approfondimenti diagnostici di base (alcuni esami di laboratorio, elettrocardiogramma, ecografia, etc).

Il trattamento che viene effettuato all’interno del Cau (aperto dalle 8 alle 20) è completamente gratuito per gli assistiti in Emilia-Romagna, mentre comporta il pagamento di 20 euro per chi non ha un medico di medicina generale in regione. È comunque possibile che il medico del Cau prescriva prestazioni specialistiche a completamento diagnostico da effettuarsi al di fuori del Cau, in tempi brevi e secondo percorsi interni concordati, che saranno invece soggette a ticket, se dovuto, e il cui esito sarà valutato dal medico di base o dal pediatra. Il referto del percorso clinico-assistenziale eseguito nel Cau viene trasmesso informaticamente al medico di famiglia e inserito nel Fascicolo Sanitario elettronico dell’assistito.

I sintomi per i quali rivolgersi al Cau invece che recarsi al Pronto soccorso, seguendo le indicazioni dell’Ausl, sono: mal di testa lieve-moderato; disturbi della vista; occhio rosso con secrezioni/congiuntivite; dolore all’occhio; trauma occhio senza disturbi della vista; irritazione da lenti a contatto; riduzione dell’udito/tappo di cerume; dolore orecchio; corpo estraneo orecchio; dolore alle articolazioni; contrattura muscolare; mal di schiena/lombalgia; diarrea (senza sangue); disturbi anali; dolore addominale (con dolore lieve-moderato); nausea e/o vomito ripetuto; dolore fianco (tipo coliche renali); bruciore/difficoltà a urinare; ostruzione o sostituzione di catetere vescicale; sangue al naso; mal di denti; problemi post-estrazione dentaria; agitazione in stato ansioso già conosciuto; torcicollo; febbre; tosse/raffreddore/mal di gola; medicazioni e rimozioni punti; piccole ferite; prurito, arrossamento/tumefazione della cute; punture di insetto, morso di animale; traumi lievi (piede, caviglia, ginocchia, gomito, polso, mano); ustioni minori/solari; variazione glicemia; variazione pressione arteriosa.