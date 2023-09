Vandali al Palagenius . Telone squarciato e attrezzature rubate : "Qui terra di nessuno"

Ennesimo raid vandalico ai danni del Palagenius, nel quartiere Campanella. Secondo un copione ormai tristemente noto, qualcuno è entrato nella tensostruttura di via Benedetto Croce tagliando con un coltello il telone rimasto a proteggerne i quattro lati dopo che, un paio di mesi fa, la copertura superiore è stata strappata dal forte vento. Al termine dell’incursione (avvenuta con ogni probabilità nella notte tra domenica e lunedì) sono stati portati via pesi, bilancieri e pattini. Un bottino che, sommato al danneggiamento della struttura pensata per ospitare pattinaggio e hockey a rotelle ma nota per ospitare anche mercatini e iniziative varie, fa lievitare il danno subìto ad alcune migliaia di euro.

"Ormai purtroppo sta diventando un’abitudine – allarga le braccia Danilo Dal Monte, gestore del Palagenius –. Tagliano il telo ed entrano; oppure forzano le porte di ingresso. E vanno persino dentro gli spogliatoi a bere o a fumare. Questa volta hanno portato via alcuni pattini. Hanno preso i migliori, quelli che avevamo comprato per i ragazzi. E questo dispiace perché si tratta di materiale che poi devi riacquistare. Siamo stanchi di dover provvedere ogni volta a tutto".

Quanto alla inevitabile conta dei danni, il calcolo è presto fatto. "Cinque o seicento euro solo di pesi, più i pattini e la spesa per riparare il telo – ragiona Dal Monte –. Si fa presto ad arrivare ad alcune migliaia di euro".

Resta l’amarezza per una situazione che si ripete da tempo, al punto che in passato era stata ipotizzata la costruzione di una recinzione a difesa della struttura. Tutto tramontato. Soltanto su queste pagine, abbiamo riferito infatti di un episodio analogo nel 2021 (quando nel mirino erano finiti alcuni pannelli in plexiglass messi alle porte proprio per tamponare un precedente atto vandalico) e di un altro l’anno prima. Episodi segnalati in passato alle forze dell’ordine, che ora avranno il compito di provare a dare un volto anche agli autori di questo ulteriore blitz. Anche se, in passato Dal Monte ha ammesso di essere stufo di presentare ogni volta denuncia contro ignoti.

"Abbiamo dovuto togliere anche gli estintori – ricorda il gestore del PalaGenius – perché si divertivano a scaricarli. Entrano in continuazione, probabilmente si annoiano. Qui ormai è terra di nessuno. Le telecamere? Inutili. Questi entrano a volto coperto e vanno via nascondendosi vicino alla ferrovia. Servirebbero piuttosto degli scapaccioni, ma le famiglie non ci sono".

A consolare almeno in parte Dal Monte c’è l’ormai imminente ripristino della copertura danneggiata dal forte vento dello scorso luglio, che ha scoperchiato il Palagenius. Il Consiglio comunale ha infatti già approvato il riconoscimento di legittimità della spesa da 80mila euro sostenuta dal Municipio e coperte con risorse proprie dell’ente di piazza Matteotti per acquistare un nuovo rivestimento.

"A inizio settimana è venuta la ditta a prendere le ultime misure – riferisce il gestore della struttura di via Benedetto Croce –. A ottobre dovremmo riuscire a coprire tutto".