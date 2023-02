Vandali appiccano il fuoco alla colonia felina ‘Fer’

Un gesto stupido. Ignoti hanno appiccato il fuoco a una delle colonie feline del territorio dozzese, danneggiando e rendendo inservibili due ‘case’ installate per sfamare ed eventualmente dare riparo ai gatti. Le fiamme non hanno raso al suolo le strutture ma le hanno di fatto rese inservibili. Si tratta della cosiddetta colonia Fer, dal nome della vicina fonderia. La scoperta è stata effettuata ieri mattina.

"Come Enpa di Dozza – spiega la delegata Roberta Ferri – gestiamo 28 colonie di questo tipo nel territorio dozzese. I felini che seguiamo sono in tutto 191. Quelli che fanno riferimento alla colonia Fer sono 7-8. Avevo controllato la sera di domenica, verso le 17, ed era tutto a posto". Gli animali non hanno avuto alcuna conseguenza diretta, ma ci saranno contraccolpi indiretti, perché queste ‘case’, dove viene depositato il cibo e dove gli animali possono sostare, dovranno essere riparate o sostituite.