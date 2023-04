Vandali in via Volta Nuovo attacco No vax alla sede della Cisl "Grave e inquietante"

Scritte deliranti, invettive contro il sindacato e pareti pesantemente imbrattate con vernice rossa. Il tutto accompagnato dalla doppia V cerchiata, simbolo ormai tristemente noto dei no-vax. È quanto trovato ieri mattina, all’apertura degli uffici, sulle pareti della sede Cisl di via Volta. Si tratta del secondo episodio di questo tipo registrato, sempre ai danni del sindacato, in pochi mesi. Il blitz precedente, analogo per contenuti e modalità di azione, risale infatti allo scorso mese di ottobre. E anche in quell’occasione a finire nel mirino dei no-vax era stata la sede di via Volta, nel quartiere Marconi, in una zona ben visibile dalla strada e circondata da abitazioni e attività commerciali.

"Le scritte ingiuriose sulle porte di ingresso della nostra sede sindacale rappresentano un altro atto grave e inquietante, dopo quello dello scorso ottobre e su cui tutti i soggetti della comunità cittadina dovrebbero riflettere fattivamente – denuncia il segretario generale Cisl Area metropolitana bolognese, Enrico Bassani –. Condanniamo con fermezza questa nuova intimidazione contro il sindacato confederale che nulla ha a che fare con la democrazia e la libera critica. Il ruolo libero e autonomo del sindacato e la nostra azione quotidiana a tutela dei lavoratori e dei cittadini rimangono per noi primari e fondamentali".

Sul posto, ieri mattina, era presente la polizia. Toccherà ora agli agenti del commissariato di via Mazzini cercare di ricostruire quanto accaduto e se possibile, magari utilizzando anche le eventuali telecamere presenti in zona, dare un volto a questo tipo di aggressioni.

"Ci siamo prontamente rivolti alle autorità giudiziarie per far piena luce su questo episodio – conclude Bassani –. Auspichiamo e confidiamo ancora una volta sul loro lavoro che chiediamo con forza, affinché siano individuati i responsabili di questo ennesimo vile attacco contro la nostra sede. I nostri uffici oggi sono comunque aperti e operativi per assistere chi ha bisogno, come ogni giorno".

Blitz come quello che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito la Cisl metropolitana si verificano ormai da tempo, purtroppo con una certa frequenza, in città. Prima della già citata aggressione ai danni del sindacato di via Volta, nel mirino dei vandali erano finiti il centro vaccinale all’Osservanza (tre volte tra gennaio e febbraio 2022), la sede della Lega (sempre febbraio dello scorso anno) le scuole (febbraio 2022 e dicembre 2021) e l’ospedale vecchio (dicembre 2021). Una vergognosa scia fatta di contenuti farneticanti e sempre uguali. Un’ideale striscia rossa contro la quale le istituzioni hanno sempre risposto con fermezza, senza tuttavia ma che si riuscisse mai (in nessuno dei casi sopraindicati) a dare un volto ai responsabili di tali gesti che fanno ancora più male a una realtà come quella imolese che ha pagato un pesante tributo alla pandemia con alcune centinaia di vittime del Covid.