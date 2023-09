Vandalismo Lega: Imbrattate le vetrine a Medicina

Un risveglio amaro, quello di ieri mattina, per il Carroccio di Medicina, che ha trovato le vetrine della propria sede vandalizzate. Nella notte, infatti, qualcuno armato di una bomboletta spray nera ha deturpato l’ingresso con immagini oscene e simboli anarchici (nella foto). "Le intimidazioni non ci spaventano – avvertono i consiglieri comunali della Lega locale Salvatore Cuscini, Claudio Sasdelli e Francesco Landi –. Chi è venuto a vandalizzarci la sede, che paghiamo di tasca nostra per portare le nostre proposte alla comunità, evidentemente teme la nostra presenza politica. A sinistra c’è chi non riesce a tenersi e prova a intimidirci". Sulla vicenda, subito denunciata alle autorità, indagano i carabinieri della Tenenza di Medicina.

z. p.