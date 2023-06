"Vanno sostenuti i piccoli paesi"

"Sostenere a tutti i livelli istituzionali i piccoli Comuni per il ripristino in tempi brevi della viabilità, fondamentale per la ripresa delle attività economiche e in particolare quelle agricole". Così il consigliere regionale della Lega, l’imolese Daniele Marchetti, che nei giorni scorsi ha compiuto un nuovo sopralluogo nella Vallata del Santerno assieme al deputato Jacopo Morrone, segretario Lega Romagna, Fabio Morotti, segretario Lega Imola, e Flaviana Camaggi, segretaria del Carroccio per la Vallata.

"I movimenti franosi che hanno interrotto le strade provinciali Casolana e Gesso nel comune di Castel del Rio rappresentano ancora un’emergenza per i residenti, ma anche per le attività economiche della zona – ricorda Marchetti –. E soprattutto per gli agricoltori, che non possono nemmeno spostare i loro mezzi lungo strade interrotte per riprendere l’attività".

Perciò, secondo il consigliere della Lega, bisogna "concentrare tutti gli sforzi a tutti i livelli istituzionali per sostenere i piccoli Comuni nel ripristino di queste due arterie che uniscono due vallate fondamentali e riportare un minimo di normalità dopo l’alluvione".

Il tutto, conclude Marchetti, "interessando anche la Città metropolitana di Bologna per trovare la soluzione più idonea al ripristino di queste arterie stradali".