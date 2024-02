Variazione al Bilancio. Investiti oltre 100mila euro per la sicurezza delle scuole

Dopo l’installazione degli armadietti blindati, il potenziamento della vigilanza notturna e la sistemazione degli infissi, il Comune (aiutato dai privati) compie un ulteriore passo nel tentativo di mettere in sicurezza le scuole della città teatro ormai da mesi di furti e vandalismi. Nella prima variazione al bilancio di previsione 2024 c’è infatti anche una maggiore spesa di oltre 100mila euro per installazione e adeguamento degli impianti di allarme negli istituti cittadini. Si tratta di un investimento che viene coperto per 104mila euro con contributi da imprese private e con ulteriori 4.800 euro con avanzo da monetizzazioni.Nel complesso, la variazione di bilancio che arriva oggi in commissione prima del via libera di giovedì in Consiglio comunale vale ben 13,5 milioni di euro. E recepisce di fatto una serie di provvedimenti annunciati nelle scorse settimane. Per quanto riguarda la parte destinata agli investimenti, prevista una maggiore spesa di 8,5 milioni per la messa in sicurezza di Autodromo e Lungofiume, danneggiati dall’alluvione, resa possibile grazie a fondi statali. Altri 3,6 milioni riguarderanno poi il ripristino di infrastrutture stradali legato sempre all’alluvione.

Nel calderone degli investimenti, spuntano altri 400mila euro per la riqualificazione di via Farolfi (verrà realizzato un parcheggio) e quella del canali dei Molini.

C’è poi una maggiore spesa di 670mila euro, in corrispondenza dell’entrata di pari importo sull’annualità 2024, per contabilizzazione della permuta dei seguenti immobili: area ex Valeriani via Guicciardini di proprietà della Città Metropolitana che viene acquisita dal Comune per effetto della permuta; area ed ex-fabbricato Luca Ghini via d’Agostino, di proprietà del Municipio che viene acquisita da Palazzo Malvezzi per effetto della permuta. A questo proposito, va ricordato che nell’area ex Valeriani di via Guicciardini il Comune costruirà una nuova palestra, mentre nell’area ex fabbricato Luca Ghini la Città metropolitana costruirà il nuovo polo liceale, destinato a ospitare il liceo classico e il linguistico.

Previste infine maggiori spese di 30mila euro (sempre sull’annualità 2024) per l’acquisto arredi urbani per la Rocca sforzesca, finanziati da sponsorizzazioni, e di 200mila euro la per manutenzione straordinaria del vivaio comunale Zerina, finanziato da contributi regionali.

Per quanto riguarda invece la spesa corrente, da segnalare una riduzione di oltre 200mila euro. È dovuta, tra l’altro, a minore spesa di manutenzioni ordinarie stradali, segnaletica e altri interventi correlati per 300mila finanziati da avanzo vincolato Codice della strada, perché di fatto vengono spostati dalla parte corrente del bilancio alla sezione investimenti; a una maggiore spesa di 60mila euro per servizi aggiuntivi dell’immobile comunale vivaio Zerina (finanziato da contributi regionali); a una maggiore spesa di 24.300 euro per Contributi autonoma sistemazione (Cas) connessi all’alluvione e coperta interamente da contributi statali.

"La solidità economica e finanziaria dei conti della città è la base su cui si innesta questa importante variazione – spiega Fabrizio Castellari, vicesindaco e assessore al Bilancio –. Si tratta di risorse preziose pronte per essere investite e far fronte ai danni delle alluvioni che hanno segnato pesantemente il 2023, risorse che vengono in primo luogo dal governo nazionale e quindi da enti sovraordinati. C’è grande soddisfazione per la risposta attesa e ora i lavori possono decollare, nel contesto di una città che ha già visto l’avvio di molte opere e cantieri aperti".