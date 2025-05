Varignana, la fine di un’odissea: "Parcheggio pronto entro maggio". Oltre trenta posti per il cimitero

"Entro fine mese i lavori saranno terminati". Il Vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Giacomo Fantazzini ufficializza la conclusione di un’opera ereditata dalla precedente amministrazione comunale e mai terminata, il parcheggio del cimitero di Varignana. Dopo oltre tre anni di attesa e di peripezie, dunque, l’attesa sembra davvero terminata per i residenti della frazione, che il parcheggio accanto al cimitero lo aspettavano da quando fu posata la prima pietra, oltre tre anni fa appunto. Una prima pietra rimasta di fatto simbolica, perché poi i lavori più che una brusca frenata subirono un vero e proprio stop totale.

"L’impresa precedente aveva realizzato lo sbancamento e un primo intervento alle fondazioni", riepiloga Fantazzini, che all’arrivo sulla poltrona di assessore a giugno scorso ha di fatto trovato, di fianco ai muri del cimitero di Varignana, uno spiazzo di erba alta un metro, e quel che rimaneva dei frammenti di nastro bianco e rosso che delimitavano il fu cantiere. In quello stato l’area è rimasta, appunto, oltre tre anni, poi l’accelerata quando "a luglio abbiamo approvato il nuovo progetto, e il cantiere ha avuto avvio a dicembre, cinque mesi fa". Con la precedente impresa il contratto è stato risolto e i lavori, spiega Fantazzini, "sono stati affidati come opera a scomputo a Crif (proprietaria di Palazzo di Varignana, ndr)". Ruspe e betoniere da dicembre in poi non hanno più smesso di funzionare, e si è così arrivati a inizio maggio, e all’ufficializzazione delle ultime ore. Il parcheggio, costato solo in questa seconda e ultima fase, quella che ha portato al traguardo il cantiere, 380 mila euro, sarà pronto a fine mese, "mancano di fatto gli ultimi lavori, il completamento dell’asfaltatura e la segnaletica verticale ed orizzontale".

Varignana avrà così alle porte dell’estate un parcheggio da 33 posti, incluso un posto (ma potrebbero essere due) per portatori di handicap, e soprattutto, precisa Fantazzini, "con quest’opera si andranno ad eliminare anche le barriere architettoniche che limitavano l’accesso al cimitero". Il nuovo marciapiedi, infatti, farà da collegamento pedonale con l’ingresso al cimitero. E a proposito di collegamento pedonale, il comune è al lavoro anche per studiare il tratto a bordo strada per pedoni che permetta di raggiungere il cuore della frazione dal parcheggio. Non un’opera immediata e neppure economica (un paio di centinaio di metri e due tornanti separano il parcheggio dal centro della frazione), ma che il comune assicura di voler progettare.